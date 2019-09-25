В Кыргызстане 40 процентов школ не обеспечены горячим питанием

В парламенте Кыргызстана обсуждают закон об обязательном горячем питании в школах страны.

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По словам представителей Министерства образования и науки и мэрии Бишкека, при горячем типе питания затраты в расчете на единицу содержания жиров на 20,1 процента ниже, чем при холодном типе.

Депутат Бактыбек Турусбеков поинтересовался, хватит ли 7 сомов и кто и как будет определять качество еды в школьных столовых.

«Если завтра дети отравятся, кто будет отвечать?» — спросил Бактыбек Турусбеков.

Чиновники пояснили: отвечать будет руководство учебного заведения. А проверяющих хватает: это и школьная администрация, и мэрия, и чиновники профильного ведомства, и, конечно же, родители.

Отмечается, что на сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов школ. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.

Кроме того, в целях поддержки и улучшения питания учащихся в 65 процентах школ созданы пришкольные хозяйства по различным направлениям. Эту норму разработчики предлагают закрепить законодательно.

Нардеп Наталья Никитенко напомнила, что в 40 процентах школ горячего питания нет. Это аварийные здания и контейнерные школы. Чиновники Минобразования пообещали, что в течение пяти лет вопрос решится. Доноры готовы помочь.