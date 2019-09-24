Президент Казахстана в ноябре посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре посетит с госвизитом Кыргызстан. Об этом стало известно во время встречи торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова с председателем мажилиса парламента РК Нурланом Нигматулиным в рамках четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.
В ноябре, отметим, в Бишкеке планируется также проведение саммита глав государств ОДКБ. Дата уточняется.
Напомним, что президент КР Сооронбай Жээнбеков встречался с Касым-Жомартом Токаевым 28-29 мая во время визита в Казахстан. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Глава государства пригласил лидера соседней республики посетить Кыргызстан.
Касым-Жомарт Токаев уже был в КР. Он участвовал в заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Бишкеке всего через пару дней после инаугурации.