Президент Казахстана в ноябре посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре посетит с госвизитом Кыргызстан. Об этом стало известно во время встречи торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова с председателем мажилиса парламента РК Нурланом Нигматулиным в рамках четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.

В ноябре, отметим, в Бишкеке планируется также проведение саммита глав государств ОДКБ. Дата уточняется.