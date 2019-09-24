Строительство дороги Ак-Сай — Тамдык в Баткенском районе подходит к завершению. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков после закрытого заседания парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.

По его словам, строительство дороги идет по плану. «Общая смета составляет 500 миллионов сомов. Протяженность — 24 километра. Осталось достроить 1 километр 300 метров», — сообщил Жениш Разаков.

Напомним, против строительства дороги Ак-Сай — Тамдык неоднократно выступали жители Таджикистана. Автодорога позволит обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение по территории Кыргызстана на приграничных территориях Баткенского района.