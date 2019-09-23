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Власть

Какого развития госязыка нам ждать, если мы не говорим на кыргызском даже дома

Сооронбай Жээнбеков призвал семьи, живущие в большом городе, общаться дома с детьми на кыргызском языке. Об этом президент страны заявил сегодня на праздновании 30-летия принятия закона о государственном языке.

Глава государства отметил, что развитие кыргызского языка зависит не только от лингвистов, но и от каждого из нас.

«Откровенно говоря, суть проблемы в нас самих, в безответственном и равнодушном отношении. Городские родители не практикуют общение с детьми на кыргызском языке, не превращают эту практику в повседневную норму. Не приобщив детей к кыргызской литературе, кыргызской культуре, в целом кыргызской духовности, как мы можем передать им национальное наследие?» — обратился к присутствующим президент.

Сооронбай Жээнбеков поручил разработать новую программу развития государственного языка.

«Также призываю парламент провести глубокий анализ законодательной базы языковой политики и внести поправки с соответствующие законы», — отметил он.
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