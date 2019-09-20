Это гордость! Айсулуу Тыныбекову с победой поздравил президент

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил в телефонном разговоре Айсулуу Тыныбекову с победой на чемпионате мира по женской борьбе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Президент отметил, что весь кыргызский народ пристально следил за выступлением отечественных спортсменов на чемпионате мира, с большой радостью воспринимая каждую выигранную схватку.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Айсулуу Тыныбекова за всю историю независимости Кыргызстана стала первой чемпионкой мира по женской борьбе. Особо отметил, что ее победа — гордость для всего Кыргызстана.
Глава государства добавил, что Айсулуу Тыныбекова своей победой сделала подарок кыргызстанцам в преддверии подведения итогов первых Национальных игр кочевников в Таласе.
Айсулуу Тыныбекова поблагодарила Сооронбая Жээнбекова за поздравления и отметила, что на протяжении всего ЧМ чувствовала поддержку соотечественников. Чемпионка мира подчеркнула, что посвящает победу стране и народу Кыргызстана.