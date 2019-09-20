Это гордость! Айсулуу Тыныбекову с победой поздравил президент

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил в телефонном разговоре Айсулуу Тыныбекову с победой на чемпионате мира по женской борьбе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

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Президент отметил, что весь кыргызский народ пристально следил за выступлением отечественных спортсменов на чемпионате мира, с большой радостью воспринимая каждую выигранную схватку.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Айсулуу Тыныбекова за всю историю независимости Кыргызстана стала первой чемпионкой мира по женской борьбе. Особо отметил, что ее победа — гордость для всего Кыргызстана.

Глава государства добавил, что Айсулуу Тыныбекова своей победой сделала подарок кыргызстанцам в преддверии подведения итогов первых Национальных игр кочевников в Таласе.

Айсулуу Тыныбекова поблагодарила Сооронбая Жээнбекова за поздравления и отметила, что на протяжении всего ЧМ чувствовала поддержку соотечественников. Чемпионка мира подчеркнула, что посвящает победу стране и народу Кыргызстана.