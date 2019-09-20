«Центр-2019». Владимир Путин разломил хлеб и отдал Сооронбаю Жээнбекову

Президент России Владимир Путин разломил хлеб и половину отдал Сооронбаю Жээнбекову.

А министр обороны России Сергей Шойгу угостил глав государств свежей горбушкой со сгущенкой и крепким чаем. «Такая из детства история, да?» — пошутил министр.

Напомним, Владимир Путин и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наблюдали сегодня за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в Оренбургской области.

В учениях «Центр-2019» принимают участие около 130 тысяч военнослужащих из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды пройдут «по отдельным планам» на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.