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Власть

В политсовете партии «Кыргызстан» произойдут перестановки, но лидер не сменится

В политсовете партии «Кыргызстан» произойдут перестановки, но лидер не сменится. Об этом 24.kg сообщил нардеп Нурбек Алимбеков.

По его словам, очередной съезд партии пройдет в это воскресенье, 22 сентября. «Но мы не будем переизбирать лидера. Им останется Канат Исаев. А наш коллега Алмазбек Баатырбеков — председателем фракции. Но состав политсовета изменится. Два члена скончались — Жыргалбек Калмаматов и Нурланбек Кадыкеев. Вместо них мы изберем новых. Но кто будут эти люди, пока не знаю. Решится на съезде», — сказал Нурбек Алимбеков.

Он отметил, что на съезде также будет рассмотрен план участия партии в выборах в 2020 году. По данным Министерства юстиции, на 2018 год в стране зарегистрировано 225 политических партий.
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