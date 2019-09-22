Смертельно красива. Почему мода на худобу не всегда полезна

Эксперты утверждают, что маниакальное желание похудеть может привести к дестабилизации психики, а сбрасывание веса станет необратимым.

Худоба, близкая к дистрофии, или избыточный вес, отказ от еды или компульсивное переедание, злоупотребление слабительными или вызывание рвоты — так проявляются расстройства пищевого поведения.

Болезненное отношение к своей фигуре — серьезное заболевание, которое требует комплексного лечения. О том, как развивается болезнь, как ее вылечить, можно ли предотвратить и почему мода на худобу не всегда полезна, 24.kg рассказали специалисты.

1 Может ли правильное питание превратиться в опасное и спровоцировать психическую дестабилизацию? Прежде чем практиковать правильное питание, необходимо проконсультироваться с врачом. Он определит точный вес и рост пациента и скажет, нужно ли корректировать физические параметры и в каком направлении. Что нужно употреблять в пищу, а в чем следует себя ограничить.



Категоричный отказ от сахара, соли, белков, углеводов чреват серьезными сбоями в работе всего организма. Человек наносит себе не только физический урон, но и получает расстройство психики. Развивается фобия пищи. Человек живет только подсчетом калорий, а стрелка на весах заменяет ему остальные ориентиры.



2 Верно ли, что расстройству пищевого поведения подвержены только девочки-подростки и девушки до 25 лет с заниженной самооценкой? Как правило, заболевание начинает развиваться в 12-14 лет. К 20-25 годам процесс становится необратимым. Жертвы анорексии – волевые девочки, отличницы, спортсменки, которые стремятся быть успешными. Они видят и слышат, что кругом говорят о красоте худобы. Она становится заветным достижением, результатом усилий, которыми можно гордиться, за которые хвалят. В большинстве случаев в роли детонатора расстройства пищевого поведения выступают родители подростка, подруги, одноклассники. Своими замечаниями по поводу внешности они формируют ненужные комплексы и фобии даже у девочки с почти идеальными формами.

3 В какой момент попытка улучшить свою внешность превращается в заболевание, угрожающее жизни? Очень трудно отследить точку невозврата. В каждом случае болезнь развивается индивидуально.



Чаще всего начало заболевания проходит незаметно для близких. Девочка решает сесть на диету, заняться питанием. Сначала отказ от хлеба, сладкого, картошки, мяса, подсчет калорий. Все происходит в рамках концепции здорового питания, однако стремление контролировать свой рацион становится навязчивым. Постепенно пациент ужесточает правила, начинает потреблять все меньше калорий: сначала 1 тысячу, потом 800, кто-то старается есть не больше 300. Не есть после 18.00, потом после 15.00.



Чтобы не выслушивать упреки от близких, девочка говорит, что поела в школе или по дороге домой, поест попозже.



4 Какие симптомы указывают на то, что фанат правильного питания превратился в психически нестабильного человека, страдающего расстройством пищевого поведения? По мере прогрессирования болезни человек относится к себе все строже. Пробует водную диету – полный отказ от еды. Сухую диету – практически сухая голодовка. При таком подходе срывом будет считаться даже съеденное яблоко. Чтобы удовлетворить желание поесть, человек может жевать еду и выплевывать, не глотая.



За едой следует наказание в виде постоянных изматывающих тренировок, приема слабительных, мочегонных или вызывания рвоты. Причем последнее – серьезный этап развития болезни. Больному так невыносимо от съеденного, страха получить калории, что рвота и избавление от еды приносят облегчение и разрядку.



5 Может ли остановить развитие болезни достигнутый желаемый показатель на весах? Цифры на весах не делают потенциального анорексика счастливее, а значит, надо продолжать. Под борьбой с лишним весом чаще всего скрываются внутренние страхи, общее тревожное состояние. Но пациент не понимает, в чем именно кроется корень проблемы, у него прогрессирует подмена понятий, он уверен: все его несчастья – следствие несовершенных параметров. И муки диетой не прекращаются.

6 Когда похудание превращается в необратимый процесс? Ловушка в том, что идеальная цифра не достижима. И такие люди будут продолжать худеть и не остановятся ни на 35, ни на 30 килограммах. У них очень искажено представление о собственном теле. Без специального лечения остановить развитие болезни невозможно. При этом оно должно быть комплексное. Однако начать следует с приема у психиатра.

7 Вылечить анорексию может только психиатр? Психиатр может скорректировать лечение, и в зависимости от его диагноза остальные врачи уже назначают препараты для поддержания жизнедеятельности. Но важно понимать, что человек, переболевший анорексией, – практически инвалид. Поражение внутренних органов от длительного и постоянного недоедания очень глубокое.

8 Без помощи специалиста вылечить пищевое расстройство поведения невозможно? Уговорами и убеждениями, что нужно бросить изнуряющие диеты и питаться нормально, что правильное питание – это не синоним голодания, добьетесь обратного эффекта. Больной «закроется» и примется с двойным усердием себя истязать голодом.