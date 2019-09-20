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Власть

«Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин наблюдают за учениями

Президент России Владимир Путин и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения проходят на полигоне Донгуз недалеко от Оренбургской области.

Вместе с лидерами РФ и КР за маневрами наблюдают министр обороны России Сергей Шойгу, замминистра Юнус-Бек Евкуров и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В учениях «Центр-2019» принимают участие около 130 тысяч военнослужащих из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды пройдут «по отдельным планам» на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.
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