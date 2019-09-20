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Власть

Кубатбек Боронов: Пока не проведем реформы, тарифы на свет повышать не будем

«Пока не проведем реформы в энергетическом секторе, мы не будем повышать тарифы», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство должно утвердить среднесрочную тарифную политику. Пока тарифы останутся на уровне 2019 года.

«Мы рассматривали два варианта тарифной политики. Было предложение повышать цену ежегодно с учетом инфляции. Тогда каждый год рост составил бы 4-5 тыйынов. Второй вариант — оставить существующий тариф. Мы еще обсуждаем, какой вариант выбрать. Окончательного решения нет», — заключил Кубатбек Боронов.
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