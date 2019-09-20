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Власть

Кыргызстан и «Газпром» спорят, кто будет проводить аудит «Кыргызнефтегаза»

«В реализации дорожной карты по передаче ОАО «Кыргызнефтегаз» в собственность российской компании «Газпром» мы остановились на вопросе аудита», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его словам, «Газпром» хочет сам провести аудит и определить реальную стоимость предприятия. Но Кыргызстан с такой позицией не согласен.

«Чтобы установить правильную цену, мы должны сами аудит провести. Сейчас мы этот вопрос обсуждаем. У нас есть дорожная карта. По ней есть небольшое отставание. Но работа идет», — заключил Кубатбек Боронов.

Напомним, во время государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан председатель правления российского ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подписали дорожную карту об участии «Газпрома» в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».
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