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Власть

Сооронбай Жээнбеков вылетел в Оренбург: будет наблюдать за учениями военных

Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в Оренбург (Россия), где проходят совместные учения воинских подразделений стран ШОС «Центр-2019». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

По его данным, Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с однодневной рабочей поездкой посетит Оренбург, где будут отработаны совместные практические действия войск с участием контингента Сухопутных войск Вооруженных сил КР.

Основные цели проводимых учений — обучение ведению военных действий в современных условиях, повышение оперативной совместимости органов военного управления государств-союзников.

Кроме того, главы Кыргызстана и России проведут встречу и обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе обеспечения безопасности в регионе.
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