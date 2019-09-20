Правительство усиливает роль ФУГИ в управлении госкомпаниями

Утверждены положения о государственных предприятиях и порядке формирования резерва управленческих кадров госкомпаний. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Документы приняты для упорядочения деятельности госпредприятий и усиления роли Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ), который сейчас работает с 98 госкомпаниями.

Положение о госпредприятиях регламентирует вопросы создания, реорганизации, ликвидации предприятий, конкретизации полномочий органов управления, детализации имущественного положения госкомпаний.

«В рамках принятого положения внедрят практику разработки и утверждения среднесрочного стратегического плана развития государственного предприятия и разрабатываемого на его основе ежегодного бюджета. Кроме того, вводится ряд норм, усиливающих финансовую дисциплину в госпредприятиях, направленных на рациональное и эффективное использование госимущества, устанавливающих подконтрольность и подотчетность руководителя учредителю предприятия», — говорится в сообщении.