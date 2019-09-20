Партия «Кыргызстан» созывает съезд: будут выбирать нового лидера

В воскресенье, 22 сентября, состоится съезд партии «Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщили в секретариате политобъединения.

Как отмечается, ранее прошло заседание политсовета, где утверждена повестка дня съезда. Сообщается, что на голосование будет поставлен вопрос об избрании нового председателя партии.

«Сохранит ли пост нынешний лидер, пока не известно. Но он может быть переизбран на новый срок. На политсовете был поставлен вопрос о продлении его полномочий», — отметили в штабе.

В настоящее время лидером парламентской фракции «Кыргызстан» является Алмазбек Баатырбеков, а партию возглавляет Канатбек Исаев.

Ранее о смене лидера также сообщили в партии «Республика — Ата Журт».