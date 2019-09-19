Конфликт на границе. Парламент примет постановление на следующей неделе

Парламент завершил рассмотрение ситуации на кыргызско-таджикской границе. О причинах и последствиях конфликта в Лейлекском районе Баткенской области перед депутатами отчитывалось правительство и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Нардепы заслушали информацию, но постановление примут на следующей неделе. Проект разработают и согласуют профильные комитетыпо правопорядку и по международным делам.

Отмечается, что на сегодня 405 километров приграничной территории являются спорными.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.