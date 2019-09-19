Депутаты предлагают создать отдельное ведомство по приграничным вопросам

Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьер-министра о конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области в закрытом режиме.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, который выехал в эпицентр событий сразу после начала очередного инцидента, рассказал коллегам о ситуации.

«Спорная территория насчитывает 405 километров. На сегодня определили 72 километра, по которым продолжаются переговоры. Но вынужден признать, что наша комиссия по делимитации и демаркации границ работает слабо. Мы не предлагаем контраргументов. Прозвучало, что мы должны дать статус комиссии, которая будет работать именно по решению приграничных вопросов. Но что планируется создать, агентство или комитет, пока не знаю», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что только легко говорить — делимитируйте границы, но все упирается в то, что стороны не могут прийти к согласию.

Нардеп рассказал, что по итогам переговоров все работы приостановлены. Он пояснил, что заставы строили и с кыргызской стороны.

«Премьер-министр Кыргызстана сказал, что переговоры прошли в жесткой форме. Звучали серьезные претензии. Со стороны Таджикистана были выстрелы из минометов по нашим вышкам, а это не соответствует дружескому формату. Глава кабмина Таджикистана объехал все поврежденные объекты. Пострадавшие семьи получат деньги. Но сумма пока не озвучивалась», — отметил Бакыт Торобаев.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.