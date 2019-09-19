09:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (208)

Конфликт на границе. Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьера в закрытом режиме

Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьер-министра о конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области в закрытом режиме.

На заседании присутствует и вице-премьер Жениш Разаков. Депутаты Исхак Масалиев и Алмамбет Шыкмаматов выступили за то, чтобы журналисты остались в зале. Спикер парламента Дастанбек Джумабеков напомнил о регламенте, и прессу попросили покинуть зал. 

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновлен пропуск граждан через КПП «Кулунду-автодорожный»
Конфликт на границе. Стороны отводят дополнительные силы с приграничного района
Конфликт на границе. Депутаты заслушают информацию за закрытыми дверями
Конфликт на границе. Президент навестил пострадавших в больнице
Конфликт на границе. Один пострадавший в коме
Конфликт на границе. Ситуация стабильная, пункты пропуска работают
Конфликт на границе. В Жогорку Кенеше решили заслушать премьер-министра
Вице-премьер Таджикистана: Переговоры с Кыргызстаном по границе затянулись
Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану
Популярные новости
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Конфликт на&nbsp;границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану
Бизнес
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин