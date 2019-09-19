Конфликт на границе. Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьера в закрытом режиме

Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьер-министра о конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области в закрытом режиме.

На заседании присутствует и вице-премьер Жениш Разаков. Депутаты Исхак Масалиев и Алмамбет Шыкмаматов выступили за то, чтобы журналисты остались в зале. Спикер парламента Дастанбек Джумабеков напомнил о регламенте, и прессу попросили покинуть зал.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.