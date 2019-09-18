Вы растрачиваете доверие народа. Жанар Акаев раскритиковал Токона Мамытова

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня заслушивают отчеты омбудсмена Токона Мамытова и главы Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова.

Нардеп Жанар Акаев выступил с критикой. Он заявил, что акыйкатчи теряет доверие народа.

В частности, парламентарий возмущен, что Токон Мамытов не делает ничего, чтобы защитить права бывшего премьер-министра Сапара Исакова, которого держат в СИЗО ГКНБ. Жанар Акаев напомнил, что тот болен. Он также поинтересовался, что конкретно делает омбудсмен для решения правовых проблем мигрантов.

Токон Мамытов ответил, что Сапара Исакова он навещал, беседовал и с другим бывшим главой кабмина Жанторо Сатыбалдиевым. Они проходят обвиняемыми по делу о модернизации ТЭЦ. Все их жалобы акыйкатчи выслушал. Что касается прав мигрантов, то главный правозащитник страны подчеркнул: вопрос на контроле. В частности, по тем, кого задержали и осудили на территории других государств.

Только в российских тюрьмах содержатся 1 тысяча 300 граждан Кыргызстана.