Конфликт на границе. Депутаты заслушают информацию за закрытыми дверями

Депутаты перенесли обсуждение конфликта в Лейлекском районе Баткенской области на неописанном участке кыргызско-таджикской границы, произошедшего 16 сентября, на завтра. Решение принято в связи с тем, что глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев и вице-премьер-министр Жениш Разаков до сих пор находятся в Баткене на переговорах.

Заседание Жогорку Кенеша пройдет за закрытыми для прессы дверями.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.