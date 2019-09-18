Чиновники рассказали Сооронбаю Жээнбекову, как проводят воду в регионы страны

Президент страны ознакомился с ходом реализации проектов по ирригации и обеспечению населения чистой водой. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков принял директора Государственного агентства водных ресурсов Кокумбека Таштаналиева и главу департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбека Токтошева. Обсуждены текущая ситуация и проблемы водного сектора, деятельность и приоритетные планы по реконструкции и расширению сети ирригационных систем и систем питьевого водоснабжения республики.

Президент подчеркнул необходимость активизации работ по привлечению грантовых средств на эти цели и качественного выполнения всех проводимых работ. В числе крупных инфраструктурных проектов на следующий год указана необходимость строительства дюкера в селе Максат Лейлекского района Баткенской области с подачей воды на Аркинский массив.

Это позволит ввести дополнительно 1,8 тысячи гектаров орошаемых земель. Часть средств из необходимых 1,9 миллиарда сомов будет заложена в республиканском бюджете на 2020-й. Остальную сумму будут привлекать через международные финансовые институты.

Кокумбек Таштаналиев заявил, что из 46 ирригационных объектов, заложенных в госпрограмме развития ирригации, в приоритетном порядке до 2023 года определен 31. На сегодня завершены работы на двух объектах, на 14 проводятся реконструкция и строительство. Работы ведутся в том числе и за счет средств международных партнеров по развитию для снижения нагрузки на государственный бюджет, по остальным объектам готова проектно-сметная документация для проработки вопроса с потенциальными инвесторами.

После завершения работ на 46 объектах ирригации будут введены 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель, на 51 тысяче гектаров орошаемых земель повысится водообеспеченность, на 50 тысячах гектаров улучшится мелиоративная способность и 9,5 тысячи гектаров будут переведены с насосных станций на самотечное орошение. Кроме того, появится возможность для создания порядка 245 тысяч новых рабочих мест.

Аскарбек Токтошев рассказал главе государства, что ведутся активные работы по привлечению средств международных партнеров по развитию на реализацию проектов по чистой воде. В основном из Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Исламского банка развития.

«На сегодня привлеченные донорские средства распределены по регионам страны. Всего для обеспечения всех сел чистой водой до 2023 года имеется достаточно средств. Из 653 сел, нуждающихся в чистой воде, в 2018-м были обеспечены 69. До конца 2019 года планируется обеспечить чистой водой 44 села», — говорится в сообщении.