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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (199)

Конфликт на границе. В Жогорку Кенеше решили заслушать премьер-министра

Сегодня после обеденного перерыва в Жогорку Кенеше ждут главу правительства. Депутаты намерены заслушать Мухаммедкалыя Абылгазиева и получить информацию из первых уст о конфликте в Лейлекском районе Баткенской области на неописанном участке кыргызско-таджикской границы, произошедшем 16 сентября. Заседание пройдет за закрытыми для прессы дверями. 

Нардепы поддержали предложение коллеги Кожобека Рыспаева о перечислении в помощь семье погибшего прапорщика спецподразделения «Бору» Равшана Муминова двухдневного заработка. 

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
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