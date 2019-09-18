Вице-премьер Таджикистана: Переговоры с Кыргызстаном по границе затянулись

«К сожалению, переговоры по обозначению кыргызско-таджикской границы затянулись, осталось делимитировать больше половины», — заявил вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим в интервью радио «Озоди».

По его словам, началось расследование конфликта на таджикско-кыргызской границе, приведшего к человеческим жертвам с обеих сторон. Он оценил ситуацию как стабильную.

«Новых конфликтов не было. Мы сторонники мира и стабильности. Никто не хочет, чтобы люди погибали или получали увечья. Мы прилагаем все усилия, чтобы ситуация нормализовалась и люди вернулись к своей привычной жизни», — подчеркнул Азим Иброхим.

Он рассказал журналистам, что пока не известно, с чьей стороны убиты люди и каким видом оружия. «Началось расследование инцидента. К нему обе стороны должны по-настоящему быть готовы. Нужно сделать все возможное, чтобы наказать виновных в соответствии с законами каждой из стран», — отметил вице-пермьер-министр.

Мы надеемся, что виновных накажут. Иначе безнаказанность приведет к другому преступлению. Мы хотим, чтобы позиции двух стран в этом вопросе были едины. Вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим

Касаясь проблемы приграничных конфликтов с Кыргызстаном, вице-премьер подчеркнул, что у нее давние корни. Они насчитывают не год-два, а десятилетия. При этом Азим Иброхим обратил внимание на то, что иногда в СМИ проходит информация, которая не отражает всей действительности.

«Это очень чувствительный вопрос. Необдуманные сообщения, публикация мнения людей, которые не владеют полной информацией, — все это не в пользу материалов на такую тему. Я бы доверился публикации документов, фото и видео. Но для нас важно одно — чтобы люди мирно жили в приграничье, ходили друг к другу в гости, дружили. Как было раньше. Все эти вопросы решаемы, необходимо время. По большей части мы пришли к согласию. Для нас важно, чтобы никто в ходе этого процесса не получил ни царапины», — заключил Азим Иброхим.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. Кроме того, вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.