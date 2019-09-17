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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (188)

Конфликт на границе. Прошла встреча пограничных представителей двух стран

В населенном пункте Овчи Калъача Бободжонгафуровского района Согдийской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, встретились первые заместители руководителей погранведомств двух стран полковник Абдикарим Алимбаев (Кыргызстан) и генерал-полковник Раджабали Рахмонали (Таджикистан). Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикском участке, вопрос урегулирования конфликта, а также отработали вопросы взаимодействия.

В ближайшие часы состоятся переговоры сторон с участием представителей органов местного самоуправления и государственных органов.

Напомним, что накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По версии кыргызской стороны, таджикские пограничники первыми открыли огонь, обстреляв пограничные посты «Максат» и «Сай» на территории Кыргызстана.

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и 13 раненых, в том числе об одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
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