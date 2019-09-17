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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (177)

Конфликт на границе. Власти заняты временным погашением столкновений

Причины возникновения конфликтов на границе не решают, поэтому они периодически повторяются. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша заявил депутат Исхак Масалиев.

Он предложил обсудить ситуацию кыргызско-таджикского конфликта завтра на заседании парламента.

«За эти годы разве утвердили хоть один проект по улучшению инфраструктуры пограничных сел? Нет. Потом, естественно, возникают такие конфликты на кыргызско-таджикской границе. Правительство занято временным погашением столкновений, успокаивая народ, а причины остаются», — сказал Исхак Масалиев.
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