Конфликт на границе. Власти заняты временным погашением столкновений

Причины возникновения конфликтов на границе не решают, поэтому они периодически повторяются. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша заявил депутат Исхак Масалиев.

Он предложил обсудить ситуацию кыргызско-таджикского конфликта завтра на заседании парламента.

«За эти годы разве утвердили хоть один проект по улучшению инфраструктуры пограничных сел? Нет. Потом, естественно, возникают такие конфликты на кыргызско-таджикской границе. Правительство занято временным погашением столкновений, успокаивая народ, а причины остаются», — сказал Исхак Масалиев.