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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (165)

Премьер поручил усилить меры по охране госграницы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить меры по охране и защите государственной границы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями силовых структур. На нем председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев проинформировал о текущей ситуации на кыргызско-таджикском участке госграницы, где произошел пограничный инцидент с применением оружия.

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«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану госграницы. Глава правительства особо отметил, что кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и привержена конструктивному подходу при рассмотрении приграничных вопросов», — говорится в сообщении.

Эта работа, по словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, должна проводиться при приоритете национальных интересов. Поручив усилить работу по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана, премьер при этом подчеркнул, что только в условиях взаимного доверия, неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей и обоюдного учета интересов можно добиться положительных сдвигов в решении приграничных вопросов.

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«По поручению главы правительства в Баткенскую область направятся вице-премьер-министр Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев. Кроме того, Министерству здравоохранения поручено принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в ходе пограничного инцидента», — заключили в правительстве.

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб один военнослужащий. Уточняется, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.
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