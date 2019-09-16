Премьер поручил усилить меры по охране госграницы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить меры по охране и защите государственной границы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями силовых структур. На нем председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев проинформировал о текущей ситуации на кыргызско-таджикском участке госграницы, где произошел пограничный инцидент с применением оружия.

Читайте по теме Конфликт на границе. Жители покидают дома

«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану госграницы. Глава правительства особо отметил, что кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и привержена конструктивному подходу при рассмотрении приграничных вопросов», — говорится в сообщении.

Эта работа, по словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, должна проводиться при приоритете национальных интересов. Поручив усилить работу по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана, премьер при этом подчеркнул, что только в условиях взаимного доверия, неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей и обоюдного учета интересов можно добиться положительных сдвигов в решении приграничных вопросов.

Читайте по теме На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые

«По поручению главы правительства в Баткенскую область направятся вице-премьер-министр Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев. Кроме того, Министерству здравоохранения поручено принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в ходе пограничного инцидента», — заключили в правительстве.

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб один военнослужащий. Уточняется, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.