Депутат парламента предложила учредить Общенациональный день посадки деревьев

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предложила учредить Общенациональный день посадки деревьев — 15 марта. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

По ее мнению, мероприятий по восстановлению зеленых насаждений проводится недостаточно. «По санитарным нормам площадь зеленых насаждений общего пользования на одного жителя должна составлять не менее 10 квадратных метров, фактически же в КР этот показатель вдвое меньше», — отмечает автор.

Айнуру Алтыбаева предлагает обязать правительство принять меры по подготовке и проведению ежегодных мероприятий по посадке саженцев деревьев и кустарников на всей территории Кыргызстана.