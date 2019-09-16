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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать значимость кыргызского языка

«Необходимо повышать значимость кыргызского языка и использовать его во всех сферах общественной жизни, особенно в системе государственного управления», — заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Национальной комиссии по госязыку Назаркулом Ишекеевым.

Встреча прошла накануне 30-летия принятия закона о государственном языке. Назаркул Ишекеев представил информацию о запланированных мероприятиях в рамках даты. Он также рассказал о реализуемых мерах, заложенных в Национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2014–2020 годы.

Обсуждены меры по дальнейшему развитию и популяризации государственного языка среди граждан и совершенствованию языковой политики.

Сооронбай Жээнбеков отметил особую роль государственного языка в жизнедеятельности страны и подчеркнул, что языковая политика является актуальным и значимым направлением государственной политики.

«Глубокое внедрение государственного языка в сферу образования, науки, культуры и экономики является нашей основной задачей», — подчеркнул президент.
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