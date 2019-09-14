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Власть

В правительстве придумали, как сделать госпредприятия эффективными

Правительство утвердило положение о государственных предприятиях, предусматривающее ряд мер по повышению эффективности их работы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, практика прошлых лет показала, что двойственная система управления государственными предприятиями не принесла положительных результатов. Это произошло из-за размытости функций и ответственности отраслевых госорганов и Фонда по управлению госимуществом. Поэтому правительство решило изменить подход и четко разграничить задачи министерств, ведомств и ФУГИ.

Отраслевой госорган наделяется правом осуществлять общее руководство, координацию и стратегическое планирование деятельности предприятия по курируемым отраслевым вопросам. А ФУГИ будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность и эффективность использования закрепленного компанией имущества.

В том числе ФУГИ будет согласовывать структуру и штатное расписание госкомпаний, утверждать их годовой бюджет и размер выплат в республиканскую казну. Кроме того, фонд будет вести анализ и мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценивать работу руководства, заключать с ним трудовой договор и утверждать порядок выплаты ему вознаграждения.

В обязанности ФУГИ теперь входит и ведение реестра лиц, полномочия которых в качестве руководителей государственных предприятий были прекращены за неудовлетворительную работу.
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