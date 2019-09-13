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Власть

Бактыгуль Жеенбаева рассказала президенту об управлении госфинансами

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Бактыгуль Жеенбаева представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами.

Президент информирован о ходе исполнения расходной и доходной частей республиканского бюджета, поступлениях налоговых доходов, финансировании судебно-правовой реформы, ипотечном кредитовании, строительстве дорог районного значения, объектов социального жилья, мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду, повышении доходного потенциала местных бюджетов и развитии регионов.

По итогам августа 2019 года наблюдается положительная динамика по сбору таможенных и налоговых платежей, обеспечено исполнение доходной части бюджета. Активно ведутся работы по автоматизации таможенных процедур и фискализации налоговых.

Как подчеркнула министр, принимаются меры по своевременному завершению капитального ремонта дорог районных центров и городов, строительства и реконструкции автомобильных трасс и мостов. 

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что особо важное значение имеет финансирование проектов развития, инфраструктуры и государственных программ по обеспечению чистой водой, развития ирригации и цифровизации страны, что необходимо для формирования качественной производственной инфраструктуры для экономического развития.

Глава государства также отметил важность исполнения в полной мере доходной части бюджета, своевременного финансирования работ по обеспечению судебно-правовой реформы, направленной на построение справедливой и независимой системы правосудия, добавили в пресс-службе.
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