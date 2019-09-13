Бактыгуль Жеенбаева рассказала президенту об управлении госфинансами

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Бактыгуль Жеенбаева представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами.

Президент информирован о ходе исполнения расходной и доходной частей республиканского бюджета, поступлениях налоговых доходов, финансировании судебно-правовой реформы, ипотечном кредитовании, строительстве дорог районного значения, объектов социального жилья, мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду, повышении доходного потенциала местных бюджетов и развитии регионов.

По итогам августа 2019 года наблюдается положительная динамика по сбору таможенных и налоговых платежей, обеспечено исполнение доходной части бюджета. Активно ведутся работы по автоматизации таможенных процедур и фискализации налоговых.

Как подчеркнула министр, принимаются меры по своевременному завершению капитального ремонта дорог районных центров и городов, строительства и реконструкции автомобильных трасс и мостов.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что особо важное значение имеет финансирование проектов развития, инфраструктуры и государственных программ по обеспечению чистой водой, развития ирригации и цифровизации страны, что необходимо для формирования качественной производственной инфраструктуры для экономического развития.

Глава государства также отметил важность исполнения в полной мере доходной части бюджета, своевременного финансирования работ по обеспечению судебно-правовой реформы, направленной на построение справедливой и независимой системы правосудия, добавили в пресс-службе.