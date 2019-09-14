Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Каныбек Исаков стал новым министром образования и науки.

Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Каныбека Исакова в конце прошлой недели, депутаты парламента Кыргызстана утвердили его — поддержало большинство.

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Каныбек Исаков пообещал провести реформу, решить вопрос об учебниках, не строить школы в контейнерах, поддержать кыргызский язык и перейти на латиницу.

Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года в селе Жаңы-Ноокат Ошской области. Окончил Ошский государственный университет, факультет кыргызской филологии, специальность: кыргызский язык и литература.

С 1993-го — преподаватель кафедры языкознания факультета кыргызской филологии ОшГУ. В 1997 году стал заместителем декана этого факультета, в 1998-м — помощником ректора по воспитательной работе.

С 2011 года работал ректором Ошского государственного университета. Также был депутатом Ошского горкенеша третьего созыва от фракции СДПК (2012-2016).

Эрмек Мамыркалиев назначен статс-секретарем Министерства транспорта и дорог.

Эрмек Мамыркалиев больше трех лет работал статс-секретарем в статусе исполняющего обязанности. Это произошло из-за судебного разбирательства по делу его предшественника Максата Дыйканова.

Эрмек Мамыркалиев родился 11 декабря 1963 года во Фрунзе. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Баумана, Кыргызский государственный национальный университет.

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1992-1993 — главный инспектор таможни «Манас»;1993-1996 — директор межотраслевой научно-производственной фирмы «Ширас»;1996-1999 — референт, заместитель заведующего сектором делопроизводства и контроля общего отдела администрации президента КР.

Занимал посты управляющего делами мэрии Бишкека, советника первого вице-премьер-министра КР, советника министра промышленности, торговли и туризма КР, управляющего делами Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, начальника управления — руководителя аппарата Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В 2010-2015 годах был руководителем аппарата столичного муниципалитета.

Начальником 3-го управления службы криминальной милиции МВД назначен Каныбек Абдрахманов.

Ранее оно называлось Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

Прежний глава Акылбек Мамасейитов стал начальником УВД Баткенской области.

Каныбек Абдрахманов родился 5 сентября 1980 года. Окончил Академию МВД КР.

Службу в органах внутренних дел начал с июля 1997-го. С 2004 года работает в уголовном

розыске, с 2011-го — старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБОПиК УВД Иссык-Кульской области.

Работал начальником отдела ГУБОП МВД КР.

В 2017 году, будучи начальником отдела 3-го управления службы криминальной милиции МВД КР, Каныбек Абдрахманов обвинен в вымогательстве взятки. Однако в суде его оправдали за недоказанностью вины.

Назначен ряд судей местных судов

Согласно указам президента Кыргызстана, назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

— в Жайылский районный суд — Чынара Саадабаева, Гульзат Усакпаева;

— в Московский районный суд — Кубатбек Дубанаев;

— в Панфиловский районный суд — Жылдыз Сайдылдаева;

— в Сокулукский районный суд — Манасбек Кулмурзаев, Нурмат Самаков;

— в Токмакский городской суд — Урматбек Абдырахманов;

— в Чуйский районный суд — Алтынай Шаршеева;

— в Иссык-Атинский районный суд — Нурбек Тажибаев.

О кадровых перестановках с 2 по 6 сентября читайте здесь.