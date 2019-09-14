Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Каныбек Исаков стал новым министром образования и науки.
Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Каныбека Исакова в конце прошлой недели, депутаты парламента Кыргызстана утвердили его — поддержало большинство.
Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года в селе Жаңы-Ноокат Ошской области. Окончил Ошский государственный университет, факультет кыргызской филологии, специальность: кыргызский язык и литература.
С 1993-го — преподаватель кафедры языкознания факультета кыргызской филологии ОшГУ. В 1997 году стал заместителем декана этого факультета, в 1998-м — помощником ректора по воспитательной работе.
С 2011 года работал ректором Ошского государственного университета. Также был депутатом Ошского горкенеша третьего созыва от фракции СДПК (2012-2016).
Эрмек Мамыркалиев назначен статс-секретарем Министерства транспорта и дорог.
Эрмек Мамыркалиев больше трех лет работал статс-секретарем в статусе исполняющего обязанности. Это произошло из-за судебного разбирательства по делу его предшественника Максата Дыйканова.
Эрмек Мамыркалиев родился 11 декабря 1963 года во Фрунзе. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Баумана, Кыргызский государственный национальный университет.
1993-1996 — директор межотраслевой научно-производственной фирмы «Ширас»;
1996-1999 — референт, заместитель заведующего сектором делопроизводства и контроля общего отдела администрации президента КР.
Занимал посты управляющего делами мэрии Бишкека, советника первого вице-премьер-министра КР, советника министра промышленности, торговли и туризма КР, управляющего делами Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, начальника управления — руководителя аппарата Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
В 2010-2015 годах был руководителем аппарата столичного муниципалитета.
Начальником 3-го управления службы криминальной милиции МВД назначен Каныбек Абдрахманов.
Ранее оно называлось Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.
Прежний глава Акылбек Мамасейитов стал начальником УВД Баткенской области.
Каныбек Абдрахманов родился 5 сентября 1980 года. Окончил Академию МВД КР.
Службу в органах внутренних дел начал с июля 1997-го. С 2004 года работает в уголовном
розыске, с 2011-го — старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБОПиК УВД Иссык-Кульской области.
Работал начальником отдела ГУБОП МВД КР.
В 2017 году, будучи начальником отдела 3-го управления службы криминальной милиции МВД КР, Каныбек Абдрахманов обвинен в вымогательстве взятки. Однако в суде его оправдали за недоказанностью вины.
Назначен ряд судей местных судов
Согласно указам президента Кыргызстана, назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
— в Жайылский районный суд — Чынара Саадабаева, Гульзат Усакпаева;
— в Московский районный суд — Кубатбек Дубанаев;
— в Панфиловский районный суд — Жылдыз Сайдылдаева;
— в Сокулукский районный суд — Манасбек Кулмурзаев, Нурмат Самаков;
— в Токмакский городской суд — Урматбек Абдырахманов;
— в Чуйский районный суд — Алтынай Шаршеева;
— в Иссык-Атинский районный суд — Нурбек Тажибаев.
О кадровых перестановках с 2 по 6 сентября читайте здесь.