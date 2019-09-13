Шар с Дональдом Трампом в образе крысы подняли в воздух в США

Жители американского города Балтимора в штате Мэриленд перед визитом американского президента Дональда Трампа подняли в воздух гигантский шар, изображающий его в образе крысы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.
Ранее президент США неоднократно критиковал конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Дональд Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который «заражен преступностью и крысами».
Шар подняли над улицей Президент-стрит со стикером «Борись с фашизмом, останови Трампа». По словам протестующих, цель — показать президенту, как его слова и действия влияют на обычных людей.
Крыса одета в костюм с красным галстуком. В правой «лапке» она держит маленький телефон.