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Власть

Шар с Дональдом Трампом в образе крысы подняли в воздух в США

Фото @WendyHawWarren/twitter.com. Дональд Трамп в образе крысы

Жители американского города Балтимора в штате Мэриленд перед визитом американского президента Дональда Трампа подняли в воздух гигантский шар, изображающий его в образе крысы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Ранее президент США неоднократно критиковал конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Дональд Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который «заражен преступностью и крысами».

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Многие демократы заявили, что высказывания президента граничат с расизмом, поскольку сам Элайджа Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.

Шар подняли над улицей Президент-стрит со стикером «Борись с фашизмом, останови Трампа». По словам протестующих, цель — показать президенту, как его слова и действия влияют на обычных людей.

Крыса одета в костюм с красным галстуком. В правой «лапке» она держит маленький телефон.

Фото @wjz/WJZ/CBS Baltimore. Дональд Трамп в образе крысы
Кроме того, там появился знак с предложением переименовать улицу в «проспект президента Барака Обамы» в честь экс-президента США.
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