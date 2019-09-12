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Власть

В Кыргызстане госипотеку начнут выдавать под шесть процентов

В ближайшее время планируется начать процесс по выдаче ипотечных кредитов под шесть процентов. Об этом сообщила президенту председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Эльмира Абжапарова.

По ее словам, также рассматривается возможность снижения процентной ставки по действующим кредитам до семи процентов.

На сегодня ГИК выдано более четырех тысяч ипотечных кредитов на сумму около 5 миллиардов сомов.

Ведется работа по привлечению донорских средств, чтобы отойти от зависимости бюджетного финансирования.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что перед ГИК стоит задача по повышению доступности ипотечных кредитов для граждан страны с учетом платежеспособности населения.

Эльмира Абжапарова рассказала, что за счет денег, привлеченных от продажи и размещения ипотечных облигаций, введен новый продукт «Доступная ипотека» для широкой категории граждан, не только из бюджетной сферы. Для них ставка составит 14 процентов годовых в сомах на 15 лет с первоначальным взносом 20 процентов.
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