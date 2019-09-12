15:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане температура воздуха ежегодно увеличивается на 0,07 градуса

В Кыргызстане температура воздуха ежегодно увеличивается на 0,07 градуса. Об этом на заседании парламента сообщили представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Депутаты обсуждают присоединение республики к Парижскому соглашению по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Выяснилось, что данных, на сколько поднимается температура отдельно в Бишкеке и Оше, нет.

Нардеп Мирлан Жеенчороев напомнил, что доноры ждут конкретного плана действий, на что правительство потратит предоставленные средства, и попросил пояснить, какой национальный вклад будет со стороны КР в защиту экологии.

Читайте по теме
Депутаты возмущены: новый глава лесного хозяйства ничего не знает об отрасли

Но чиновники профильного ведомства конкретного ответа не дали. Спикер Дастанбек Джумабеков недоумевает, почему приглашенные специалисты «плавают» и не могут ответить ни на один вопрос парламентариев.

«Депутаты задают правильные вопросы. Подготовьте ответы и письменно пришлите», — сказал торага.

Его коллега Акылбек Жапаров добавил, что на головы бишкекчан «падает» 30 тысяч тонн различных веществ, а профильное агентство не может составить план по ликвидации последствий загрязнения воздуха, и спросил, когда кыргызстанцы получат доступ к Зеленому фонду. Определенного ответа не последовало.  

В итоге проект ратификации ушел на голосование в первом чтении. Но депутаты попросили все-таки предоставить полную информацию ко второму чтению. В частности, будет ли Кыргызстан платить штраф, если решит вдруг построить ТЭЦ в Нарынской области, вписывается ли это намерение в рамки Парижского соглашения. 
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты возмущены: новый глава лесного хозяйства ничего не знает об отрасли
Цифра дня. 9,3 миллиона сомов составила сумма исков за ущерб окружающей среде
Ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями предлагают в Кыргызстане
В Кыргызстане отменили плату за загрязнение окружающей среды с иностранных машин
Смог в Бишкеке. Депутаты Жогорку Кенеша хотят запретить ввоз старых автомобилей
Финпол смог вернуть в бюджет 2,5 миллиона сомов за загрязнение окружающей среды
Электромобили в массы. Готов ли Кыргызстан к их использованию
Популярные новости
Чему равен косинус? Кандидат в&nbsp;министры образования не&nbsp;смог ответить на&nbsp;вопрос Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос
Ирину Карамушкину и&nbsp;других депутатов исключили из&nbsp;партии СДПК Ирину Карамушкину и других депутатов исключили из партии СДПК
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
В&nbsp;Жогорку Кенеше заговорили о&nbsp;переходе на&nbsp;латиницу В Жогорку Кенеше заговорили о переходе на латиницу
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей