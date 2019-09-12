В Кыргызстане температура воздуха ежегодно увеличивается на 0,07 градуса. Об этом на заседании парламента сообщили представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Депутаты обсуждают присоединение республики к Парижскому соглашению по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Выяснилось, что данных, на сколько поднимается температура отдельно в Бишкеке и Оше, нет.

Нардеп Мирлан Жеенчороев напомнил, что доноры ждут конкретного плана действий, на что правительство потратит предоставленные средства, и попросил пояснить, какой национальный вклад будет со стороны КР в защиту экологии.

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Но чиновники профильного ведомства конкретного ответа не дали. Спикер Дастанбек Джумабеков недоумевает, почему приглашенные специалисты «плавают» и не могут ответить ни на один вопрос парламентариев.

«Депутаты задают правильные вопросы. Подготовьте ответы и письменно пришлите», — сказал торага.

Его коллега Акылбек Жапаров добавил, что на головы бишкекчан «падает» 30 тысяч тонн различных веществ, а профильное агентство не может составить план по ликвидации последствий загрязнения воздуха, и спросил, когда кыргызстанцы получат доступ к Зеленому фонду. Определенного ответа не последовало.

В итоге проект ратификации ушел на голосование в первом чтении. Но депутаты попросили все-таки предоставить полную информацию ко второму чтению. В частности, будет ли Кыргызстан платить штраф, если решит вдруг построить ТЭЦ в Нарынской области, вписывается ли это намерение в рамки Парижского соглашения.