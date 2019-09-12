Кыргызстан в ЕАЭС. Два пункта пропуска до сих пор не обустроены

В парламенте рассматривают исполнение протокола в рамках соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия КР при присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, почему контрольно-пропускные пункты до сих пор не обустроены, хотя работы по их установке должны были завершить еще в 2017 году. Представители правительства пояснили, что из 14 не модернизированы лишь 2 КПП, в том числе самый крупный — «Достук».

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Чиновники ГТС отметили, что потребовалось выкупить 35 частных домовладений, расположенных вокруг пункта «Достук». Но владельцы обратились в суд. Начались тяжбы.

Отметим, что необходимые $2 миллиона для приобретения этих жилищ поступили в КР в 2017 году.

«В июле 2018 года земельные участки выкуплены, сумма выплат составила 135 миллионов 431 тысяча сомов. По итогам проведенной работы земельный участок под автомобильный пункт пропуска «Достук» уже составляет более 3 гектаров», — пояснили чиновники.

Уточняется, что в середине августа 2018 года копия правоудостоверяющего документа на выкупленные объекты недвижимости направлена в Федеральную таможенную службу России для подготовки государственного контракта на проектирование работ по КПП «Достук».

«Но ФТС РФ еще не определилась в выборе проектной организации, поскольку изъявившие намерения предоставить свои услуги в проектировании организации не отвечают установленным критериям», — добавила заместитель председателя ГТС Эльнура Мамбетжунушева.

Она пояснила, что с учетом приведенных обстоятельств ФТС России были внесены предложения продлить сроки реализации работ по реконструкции КПП «Торугарт», «Иркештам», «Карамык», «Кызыл-Бель», «Кайрагач», ЖДПП «Джалал-Абад», «Шамалдысай», «Кара-Суу» и «Кызыл-Кия» — до августа 2019 года, а сроки работ по АПП «Достук» и «Бор-Добо» — до декабря 2020-го.

Депутаты поддержали во втором чтении протокол и отправили документ на голосование.