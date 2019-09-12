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Власть

Жилищный фонд для уязвимых групп населения хотят создать в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана рассматривает вопрос создания специализированного жилищного фонда для социально уязвимых групп населения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, сейчас в республике актуален вопрос обеспечения жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья, сирот, выпускников интернатных учреждений, других социально уязвимых групп. Ратифицировав конвенции ООН о правах ребенка и о правах лиц с инвалидностью, страна взяла на себя обязательства обеспечить реализацию прав детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе право на жилье.

По предварительным расчетам, для обеспечения жильем лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо дополнительно изыскать более 20 миллиардов сомов.

«В Кыргызстане несколько тысяч детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, часть из них — круглые сироты. Многие из этих детей, заканчивая учебу, практически остаются без крыши над головой. Согласно законодательству, дети-сироты при достижении 16 лет, не имеющие жилой площади для проживания, пользуются правом внеочередного получения жилья в установленном законодательством порядке», — говорится в сообщении.

Для решения проблемы разработан проект положения о порядке предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда при Министерстве труда и социального развития.

В нем предусмотрены механизмы передачи жилых помещений на баланс специализированного жилищного фонда, порядок учета и предоставления жилых помещений, условия пользования жилыми помещениями, регламент взаимодействия и координации государственных органов.

«Помещения будут предоставляться за счет имущества, конфискованного на основании обвинительных приговоров судов, переданного специализированному жилищному фонду по решению уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом или органа местного самоуправления, а также пожертвований физических и юридических лиц, международных финансовых институтов и других организаций», — заключили в правительстве.
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