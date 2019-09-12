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Власть

Евгения Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра

Депутат парламента Евгения Строкова не собирается извиняться перед главой ОФ «Эргене» Таалайгуль Сабырбековой. Об этом она заявила 24.kg.

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Отметим, Таалайгуль Сабырбекова обратилась в суд и требует с нардепа 1 миллион сомов и официальных извинений.

«Пусть я всю жизнь буду выплачивать этот миллион, но извиняться не стану принципиально. Я сказала правду», — заявила Евгения Строкова.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходившими по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра — глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.
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