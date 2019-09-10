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Власть

Президент выступил за совершенствование законов по отбору судей

Президент Кыргызстана обратил внимание на необходимость совершенствования законодательной базы, регулирующей процесс отбора судей, в целях устранения отдельных пробелов. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков принял председателя Совета по отбору судей Эльмиру Барыктабасову. Президент подчеркнул важность повышения качества отбора судей. Он отметил, что во главе судебно-правовой реформы стоит человеческий фактор, и призвал при рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей судей учитывать не только профессиональные, но и личностные качества кандидатов.

«Сооронбай Жээнбеков добавил, что жесткие требования выдвигаются и к составу Совета по отбору судей, необходимо обеспечить полную прозрачность его работы, исключить коррупционные риски», — говорится в сообщении.

С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года из 171 кандидатуры на должность судей, внесенных на рассмотрение президента, 63 отклонены.
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