Дональд Трамп похвастался своей прической на митинге

Президент США Дональд Трамп вновь похвастался своей прической, заявив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей. Об этом сообщило РИА Новости.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Дональд Трамп заявил, что был готов провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. По его утверждению, он был даже готов намочить свою знаменитую прическу.

«Это бы показало, по крайней мере, что это мои собственные волосы, — заявил президент США. — Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!»

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Прическа Дональда Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в соцсетях. Так, в 2012 году певица Шер усомнилась, что у него натуральные волосы, о чем сообщила в Twitter. Дональд Трамп, бывший тогда простым бизнесменом, ответил, что, в отличие от Шер, у него все натуральное. В итоге певица демонстративно отказалась от покупок в сети Macys, совладельцем которой является Дональд Трамп.

А перед инаугурацией президент заявлял, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.