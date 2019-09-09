Премьер-министр поручил МВД очистить свои ряды от недобросовестных сотрудников

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями силового блока. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что в ходе совещания глава кабмина высказал озабоченность произошедшими в последнее время инцидентами с участием сотрудников МВД, вызвавшими широкий общественный резонанс.

«Низкая репутация и кризис управления в правоохранительных органах должны мотивировать руководство МВД к принятию решительных мер по реформированию милиции. Мы видим, что многие преступления выявляются благодаря камерам видеофиксации. Такие условия исключают само наличие в рядах милиции недобропорядочных и непрофессиональных работников, отдельные из которых продолжают заниматься злоупотреблением и даже укрывательством преступлений», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что МВД нужно в срочном порядке принять комплекс организационных и кадровых нововведений, очистив свои ряды от недобросовестных сотрудников, которые портят имидж милиции и сводят на нет все усилия государства, идя вразрез интересам общества.