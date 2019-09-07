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Власть

Дональд Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

Фото © AP Photo/Alex Brandon. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе могут отказать в средствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Таким образом, отмечает издание, будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.

Согласно разрабатываемому плану, Вашингтон перестанет помогать странам, не разделяющим его подходы на международной арене и равняющимся, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, стратегия позволит США не только сэкономить, но и обеспечить «лидерство в глобальной энергосистеме». Между тем четкие критерии «лояльности» в плане не обозначены, хотя Дональд Трамп и его окружение неоднократно говорили, что определяющим фактором может стать солидарное голосование в международных организациях, прежде всего в ООН.

Пока нет данных, когда Белый дом обнародует инициативу и станет ли вообще претворять ее в жизнь.

Дональд Трамп заявил 20 августа, что изучает вопрос о возможном сокращении объемов помощи другим государствам и в скором времени огласит свое решение на этот счет.
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