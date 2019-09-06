Премьер-министр поздравил волейболистов с победой и вручил им 400 тысяч сомов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с членами национальной сборной команды по волейболу. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства сердечно поздравил их с победой на пятом чемпионате Азии среди команд Центральной зоны, прошедшем в городе Катманду (Непал).

Премьер-министр отметил, что в азиатском регионе наша национальная сборная по волейболу заслуженно входит в десятку лучших команд и занимает 64-е место в мировом рейтинге.

«Финальный матч, в котором вы одержали победу, по праву назвали одним из самых ярких спортивных событий. Надеемся, эта победа станет началом еще лучших результатов на мировой арене. Безусловно, мы хотим видеть национальную сборную на Азиатских и Олимпийских играх и ждем новых побед», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Фото аппарата правительства КР

Глава правительства наградил главного тренера национальной сборной по волейболу Андрея Анкудинова, капитана команды Каныбек уулу Онолбека именными часами премьер-министра, судью международной категории по волейболу Нургазы Кокчолокова благодарственным письмом. Национальной сборной команде вручили сертификат на 300 тысяч сомов, Федерации волейбола выделено 100 тысяч сомов.