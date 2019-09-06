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Власть

Сооронбай Жээнбеков вручил матери погибшего Усенбека Ниязбекова медаль «Эрдик»

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с матерью погибшего при захвате бывшего президента спецназовца Усенбека Ниязбекова — Октом Мамаевой, женой — Назирой Базарбаевой, братом — Асанбеком Ниязбековым и сыном — Тимуром Ниязбековым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент выразил соболезнования родным. Он отметил, что Усенбек Ниязбеков всю жизнь посвятил служению Родине, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране, успешно участвовал в ряде спецопераций по ликвидации террористических формирований, удостоен различных ведомственных наград органов национальной безопасности.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что гибель Усенбека Ниязбекова является большой потерей не только для его семьи и близких, но и для государства.

Президент вручил родным Усенбека Ниязбекова медаль «Эрдик».

Указ о награждении (посмертно) подписан в канун Дня независимости Кыргызстана.

Мать Усенбека Ниязбекова выразила пожелание, чтобы в стране были мир и спокойствие, не было материнских слез.
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