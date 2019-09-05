Депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов недоумевает, почему открытую 30 августа в Баткенской области дорогу Сох — Риштан на границе с Узбекистаном опять закрыли.

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По его словам, на церемонии присутствовали полномочный представитель правительства в регионе Акрам Мадумаров и глава Ак-Турпакского айыл окмоту Кадамджайского района Алчынбай Торалиев. «Получается, что мы сначала открыли дорогу, объявили, что можно спокойно из Соха въехать в Риштан. Но затем эту трассу сразу перекрыли, и сейчас она закрыта. Я прошу кабмин прояснить этот вопрос», — сказал Кубанычбек Нурматов.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил ранее СМИ, что дорога еще до конца не открыта. «По этой зоне работы много. Нужно урегулировать вопросы, касающиеся ЕАЭС. В рамках объединения у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности», — отметил он.

До решения этих вопросов мы не можем открыть трассу. Жениш Разаков

Другой нардеп Жаныбек Бакчиев заявил 24.kg, что тогда вообще непонятно, зачем нужно было проводить церемонию и открывать проезд, если не решен вопрос фитосанитарной безопасности. «Получается, мы взбаламутили соседей», — подчеркнул он.