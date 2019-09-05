Школа в контейнерах, юбилей Турдакуна Усубалиева. Что волнует депутатов

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предлагает организовать школьные автобусы. Нардепы продолжают обсуждать «мобильную школу» в контейнерах в селе Кенеш Нарынской области.

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Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбек Турускулов напомнил: МЧС еще в 2015 году предупреждало, что здание, где обучаются школьники из Кенеша, аварийное и нуждается в срочном ремонте. Но власти довели ситуацию до контейнеров.

«Необходимо наказать всех виновных. Отставки главы Нарынской области Аманбая Кайыпова недостаточно», — считает Жыргалбек Турускулов.

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А вот его коллега Рыскелди Момбеков решил поговорить о подготовке к празднованию 100-летия государственного и политического деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева. Нардеп считает, что власти недостаточно хорошо готовятся к торжествам, даже оргкомитет возглавляет не премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, а его заместитель. Он подчеркнул, что Турдакун Усубалиев заслуживает, чтобы в честь него назвали целый район — Первомайский, а не Старую площадь.

«Это же просто парковка. Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны огромен. Даже здание, где мы сейчас сидим, построил Усубалиев и при этом ни копейки из казны не потратил», — напомнил Рыскелди Момбеков.

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Ранее внук Турдакуна Усубалиева Эрмек Усубалиев поблагодарил президента за поддержку и инициативу празднования юбилея государственного и политического деятеля. Он попросил, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда — скромно и без излишней пышности.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкорка Нарынской области.