11:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Школа в контейнерах, юбилей Турдакуна Усубалиева. Что волнует депутатов

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предлагает организовать школьные автобусы. Нардепы продолжают обсуждать «мобильную школу» в контейнерах в селе Кенеш Нарынской области.

Читайте по теме
Школа в контейнерах. Депутат напомнил премьеру о деньгах Арабского фонда
Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбек Турускулов напомнил: МЧС еще в 2015 году предупреждало, что здание, где обучаются школьники из Кенеша, аварийное и нуждается в срочном ремонте. Но власти довели ситуацию до контейнеров.

«Необходимо наказать всех виновных. Отставки главы Нарынской области Аманбая Кайыпова недостаточно», — считает Жыргалбек Турускулов.

Читайте по теме
БГК готовит решение о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади

А вот его коллега Рыскелди Момбеков решил поговорить о подготовке к празднованию 100-летия государственного и политического деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева. Нардеп считает, что власти недостаточно хорошо готовятся к торжествам, даже оргкомитет возглавляет не премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, а его заместитель. Он подчеркнул, что Турдакун Усубалиев заслуживает, чтобы в честь него назвали целый район — Первомайский, а не Старую площадь.

«Это же просто парковка. Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны огромен. Даже здание, где мы сейчас сидим, построил Усубалиев и при этом ни копейки из казны не потратил», — напомнил Рыскелди Момбеков.

Читайте по теме
Потомки Турдакуна Усубалиева просят провести юбилейные мероприятия скромно

Ранее внук Турдакуна Усубалиева Эрмек Усубалиев поблагодарил президента за поддержку и инициативу празднования юбилея государственного и политического деятеля. Он попросил, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда — скромно и без излишней пышности.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкорка Нарынской области.
Ссылка:
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Потомки Турдакуна Усубалиева просят провести юбилейные мероприятия скромно
Как будет выглядеть площадь Турдакуна Усубалиева, показали в мэрии Нарына
Юбилей Турдакуна Усубалиева. На ремонт площади потратят более 19 миллионов сомов
В мэрии Нарына выяснили, кто перепутал фото на баннере с Турдакуном Усубалиевым
БГК готовит решение о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади
Позор! На растяжке к столетию Турдакуна Усубалиева в Нарыне другой человек
Историческому музею предложили присвоить имя Турдакуна Усубалиева
Назвать Старую площадь именем Турдакуна Усубалиева. Что думают его потомки
В БГК предлагают присвоить имя Турдакуна Усубалиева Старой площади и школе
В Кыргызстане отметят столетие Турдакуна Усубалиева
Популярные новости
Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась
Драка возле супермаркета. Родственник одного из&nbsp;подозреваемых работал в&nbsp;милиции Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В&nbsp;Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»