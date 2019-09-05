Школа в контейнерах. Депутат напомнил премьеру о деньгах Арабского фонда

В парламенте Кыргызстана сегодня говорят о скандальной школе в контейнерах, которая появилась в селе Кенеш Нарынской области.

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По словам нардепа Торобая Зулпукарова, еще в 2013-2014 годах Арабский фонд развития выделил средства на строительство учебных заведений. До 1 сентября 2019-го должны были ввести в эксплуатацию 30 школ. Нардеп интересуется: где они?

«Премьер-министр должен лично проконтролировать вопрос», — сказал Торобай Зулпукаров.

Вопрос об ответственности правительства поднял и Алтынбек уулу Жунус. Он отметил, что деньги на школы можно снять с единого депозитного счета борьбы с коррупцией. Правоохранительные органы перевели на него 1 миллиард 443 миллиона сомов.