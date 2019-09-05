Депутаты в сентябре заслушают отчет правительства по Кумтору

В календарный план работы Жогорку Кенеша на сентябрь включили информацию правительства по Кумтору. Об этом говорится на сайте парламента.

Кабмин должен отчитаться об исполнении постановлений Жогорку Кенеша от 26 февраля 2015 года и 29 июня 2015-го.

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При этом сначала вопрос рассмотрит комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Правительство объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold. Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»), увеличив их в итоге до $150 миллионов.