Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил принять исчерпывающие меры к расследованию факта избиения двух граждан в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Министерству здравоохранения поручили оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим, обеспечив необходимыми медикаментами.

«Случай избиения двух мужчин, произошедший 28 августа 2019 года и поражающий жестокостью, должен быть тщательно расследован с привлечением виновных к ответственности. В отношении сотрудников милиции, приехавших на место происшествия и проявивших равнодушие и непрофессионализм, должны принять соответствующие меры. Таким сотрудникам не место в правоохранительных органах», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр заявил, что по этому случаю оперативно надо провести мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.