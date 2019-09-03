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Власть

Деньги от штрафов по «Безопасному городу» не получил ни один госорган

За пять месяцев от штрафов по проекту «Безопасный город» в бюджет поступило 241 миллион 953 тысячи сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил заместитель министра финансов Марлен Амандыков.

По его словам, распределения средств еще не было.

Депутат Мирлан Жээнчорев возмутился докладом чиновника. «Правительство требует устанавливать от органов местной власти знаки и наносить разметку, но при этом деньги не выделяет. Никто деньги от этих штрафов не получил — ни местные органы власти, ни ГКНБ, ни МВД, ни ГРС. Проект «Безопасный город» не в полной мере реализован», — сказал Мирлан Жээнчороев.
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