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Власть

ГУОБДД объяснило увеличение количества ДТП дополнительным учетом

Статистика количества ДТП увеличивается в связи с дополнительным учетом аварий. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

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По его словам, если раньше мелкие ДТП не фиксировались, сейчас регистрируется каждый случай, вне зависимости от степени тяжести полученных травм в аварии.

«На сегодня наблюдается рост ДТП на 13,9 процента. Причина кроется в новом законодательстве и новых правилах учета транспортных происшествий. Сейчас все ДТП, даже те, где граждане получили царапины и ушибы, проходят через ЕРПП. До этого ДТП, где был только материальный ущерб, проходили через журнал учета и регистрации и на учет не брались», — объяснил Азамат Исраилов.
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