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Власть

Отмена патентов. Кабмину посоветовали cначала навести порядок в Бишкеке

«Сначала наведите порядок в «золотом» квадрате Бишкека и начните там собирать 100 процентов налогов», — заявила сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

Парламентарий раскритиковала идею отменить патенты для торговых помещений площадью до 50 квадратных метров и перевести их на общий налоговый режим. На это министр экономики Санжар Муканбетов ответил, что такое новшество коснется только специализированных магазинов, которые продают только определенный вид товара.

«Вы считаете, что это правильно? Маленькие торговые площади должны установить ККМ, находясь даже в отдаленном регионе? У них света может не быть, но ККМ должна быть. Например, в Балыкчи много небольших магазинчиков, которые торгуют медом. Они работают сезонно. Вы их пытаетесь перевести на общий налоговый режим? Считаете, что они так много зарабатывают? Кто именно должен установить ККМ?» — спросила Эльвира Сурабалдиева.

Под ваши критерии подпадают и тандырные, и магазины, которые продают хлеб. То есть до мелкого бизнеса у нас руки доходят, а до крупного нет?

Эльвира Сурабалдиева

«Вы сначала наведите порядок в центре Бишкека, научитесь с бутиков налоги полностью собирать, потом на окраинах столицы. И только после можно в регионы идти. Например, на Ошском рынке ваше предложение об отмене патентов вызвало большое недовольство. Зачем вам еще один очаг напряженности?» — высказалась парламентарий.

Министр экономики пообещал на следующем заседании комитета представить детальную информацию по новшествам в налоговом законодательстве.
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